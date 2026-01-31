В субботу, 31 января, в нескольких городах юга и центра Ирана произошли как минимум четыре крупных взрыва, сообщают местные СМИ. Взрывы зафиксированы в Тебризе, Бендер-Аббасе, Ахвазе, Касре-э-Ширине, Абадане и Паранде.

Наиболее серьёзные последствия имел взрыв в восьмиэтажном жилом доме в Бендер-Аббасе: здание получило значительные повреждения, а жители были эвакуированы. По предварительным данным, сообщается о четырех погибших и десяти пострадавших, однако эта информация пока официально не подтверждена.

В Ахвазе, недалеко от границы с Ираком, при отдельном взрыве в жилом доме также погибли четыре человека.

В КСИР (Корпус стражей исламской революции) опровергли информацию о нападении на военно-морские объекты, включая Бендер-Аббас, отметив, что атак с использованием беспилотников на военные объекты не было.

Расследование обстоятельств взрывов продолжается, после чего будет объявлено окончательное число пострадавших и погибших.