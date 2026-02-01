В Загатальском районе ночью произошел пожар в гостинице Zaqatala Hotel на проспекте Гейдара Алиева. Об этом сообщает АПА.

Огонь вспыхнул на первом этаже здания, в части, где расположены баня и сауна. Для тушения пожара были привлечены техника и личный состав Загатальского районного управления Государственной пожарной охраны.

Распространение огня удалось оперативно остановить. В результате сгорели воспламеняющиеся конструкции на площади 150 кв. м. Во время пожара один человек получил лёгкие травмы. Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте.

По данному факту проводится расследование.