После обращения Министерства обороны Украины компания SpaceX под руководством Илона Маска ограничила функциональность Starlink в некоторых регионах. Были внедрены первые меры противодействия использованию российских Starlink-терминалов на беспилотных летательных аппаратах.

Об этом сообщил украинский специалист в области радиотехнологий и советник министра цифровой трансформации Михаила Федорова Сергей «Флеш» Бескрестнов. Информацию он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, цель ограничений — защита украинских военных, гражданского населения и объектов инфраструктуры от угроз со стороны вражеских ударных дронов. Бескрестнов отметил, что SpaceX приняла временные экстренные меры, которые в дальнейшем планируется заменить более продуманными глобальными решениями, однако на их внедрение потребуется время.

В то же время антикризисные действия компании затронули и часть украинских пользователей Starlink. Эксперт сообщил, что уже зафиксированы первые последствия ограничений, извинился за возможные неудобства и подчеркнул, что «для безопасности страны сейчас это очень важные и необходимые действия».