Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает возможность участия в следующих президентских выборах, однако окончательное решение будет зависеть от того, как завершится война в стране.

«Я иногда думаю о повторном участии в президентских выборах, но это зависит от того, как закончится эта война», — отметил лидер государства.

Таким образом, участие Зеленского в будущей кампании напрямую связано с ситуацией на фронте и ходом военных событий.

Отвечая на вопрос о своих желаниях после завершения боевых действий, он отметил, что «хочется просто чуть больше быть с детьми». Зеленский при этом указал на то, что «на сегодняшний день уже все равно где».