Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак якобы регулярно проводил магические ритуалы.

«Маги Ермака жгут какие-то травы, собирают воду с трупов и делают какие-то куклы», — написала она в соцсетях.

По её словам, в Офисе президента обсуждали визиты «магов» из разных стран, которые проводили ритуалы, жгли травы и собирали воду с трупов.

Мендель отмечает, что раньше не придавала этим рассказам значения, однако сейчас подобные темы, по её утверждению, обсуждаются публично.