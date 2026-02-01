В результате дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом в турецкой Анталье погибли восемь человек, еще 26 получили ранения. Об этом журналистам сообщил губернатор провинции Анталья Хулуси Шахин.

По его словам, авария произошла утром около 10:20 по местному времени (11:20 по бакинскому времени) в районе Дошемеалты. Пассажирский автобус не справился с управлением на повороте, съехал с дороги и опрокинулся в кювет.

«К сожалению, в результате аварии погибли восемь наших граждан. Еще 26 человек получили ранения, среди них есть пострадавшие в тяжелом состоянии», — отметил губернатор.

Он также сообщил, что власти направятся в медицинские учреждения для получения дополнительной информации о состоянии раненых. В настоящее время продолжается работа по установлению личностей погибших и выяснению всех обстоятельств происшествия.