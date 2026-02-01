Глава МИД Ирана Аббас Арагчи выразился в соцсети Х о сложившейся вокруг его страны ситуации.

«Отмеченные жёлтым в Западном полушарии — это Соединённые Штаты. За несколько океанов отсюда, на другой стороне планеты, жёлтым отмечены границы Ирана. Маленький красный круг — это Ормузский пролив.

Оперируя у наших берегов, военные США теперь пытаются диктовать, как нашим Могучим Вооружённым Силам следует проводить стрельбы на собственной территории.

CENTCOM также требует «профессионализма» от национальной армии, которую правительство США внесло в список «террористических организаций», при этом признавая право этой самой «террористической организации» проводить военные учения!

Вот до какого абсурда дошёл мир сегодня, и который европейские правительства сознательно решили принять.

КСИР всегда был и остаётся защитником мира и стабильности в Персидском заливе и Ормузском проливе. В нашем регионе он заслуженно известен как грозная сила, доказавшая свою эффективность на поле боя как против террористов, так и против вторгшихся армий.

Свобода навигации и безопасный проход коммерческих судов через Ормузский пролив имеют жизненно важное значение для Ирана, так же как и для наших соседей. Присутствие внешних сил в нашем регионе всегда вызывает прямо противоположный эффект тому, что заявляется: оно провоцирует эскалацию вместо деэскалации» — написал министр.