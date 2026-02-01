Глава МИД Ирана Аббас Арагчи выразился в соцсети Х о сложившейся вокруг его страны ситуации.
«Отмеченные жёлтым в Западном полушарии — это Соединённые Штаты. За несколько океанов отсюда, на другой стороне планеты, жёлтым отмечены границы Ирана. Маленький красный круг — это Ормузский пролив.
Оперируя у наших берегов, военные США теперь пытаются диктовать, как нашим Могучим Вооружённым Силам следует проводить стрельбы на собственной территории.
CENTCOM также требует «профессионализма» от национальной армии, которую правительство США внесло в список «террористических организаций», при этом признавая право этой самой «террористической организации» проводить военные учения!
Вот до какого абсурда дошёл мир сегодня, и который европейские правительства сознательно решили принять.
КСИР всегда был и остаётся защитником мира и стабильности в Персидском заливе и Ормузском проливе. В нашем регионе он заслуженно известен как грозная сила, доказавшая свою эффективность на поле боя как против террористов, так и против вторгшихся армий.
Свобода навигации и безопасный проход коммерческих судов через Ормузский пролив имеют жизненно важное значение для Ирана, так же как и для наших соседей. Присутствие внешних сил в нашем регионе всегда вызывает прямо противоположный эффект тому, что заявляется: оно провоцирует эскалацию вместо деэскалации» — написал министр.
Marked in yellow in the Western Hemisphere, you have the United States.
Several oceans away, on the other side of the planet, Iran’s borders are marked in yellow.
The little circle in red is the Strait of Hormuz.
Operating off our shores, the US military is now attempting to… pic.twitter.com/3KlHdHSYHc
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) January 31, 2026