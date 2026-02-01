Министерство юстиции США опубликовало новую партию документов, связанных с деятельностью американского финансиста Джеффри Эпштейна. В материалах, среди прочего, упоминается имя экс-главы ЛДПР Владимира Жириновского.

Имя политика встречается в файлах Минюста США пять раз. В документах рядом с ним используется обозначение «клоун-националист».

Кроме того, в трех случаях рядом с Жириновским упоминается имя главы Коммунистической партии РФ Геннадия Зюганова. В материалах отмечается, что Жириновский представлен как политический деятель, противостоящий Зюганову.