Россия считает недопустимым размещение военных контингентов стран Европейского союза или НАТО на территории Украины в рамках предоставления гарантий безопасности Киеву. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в комментарии агентству РИА Новости.

По его словам, Москва неоднократно заявляла о своей позиции, которая остаётся неизменной: Украина не должна становиться членом НАТО, а присутствие любых иностранных военных сил на её территории является неприемлемым.

Грушко подчеркнул, что для России не имеет значения, под каким формальным статусом будут действовать такие силы. «Никакой разницы нет, если, скажем, на голове французского капрала будет кепка с надписью “НАТО” или “ЕС”. От этого суть не меняется», — отметил дипломат.

Он также указал на особую важность ограничения военного потенциала Украины, особенно на фоне заявленных Киевом планов по ускоренному сближению с Европейским союзом, который, по словам Грушко, активно наращивает процессы милитаризации.