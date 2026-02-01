Военная агрессия Соединенных Штатов против Ирана не ограничится конфликтом между двумя странами и может перерасти в полномасштабную войну регионального уровня. Об этом заявил верховный лидер Исламской Республики Иран Али Хаменеи.

По его словам, Вашингтон должен осознавать последствия возможного начала боевых действий. «Американцы должны знать, что если они начнут войну, на этот раз это будет война регионального уровня», — приводит заявление Хаменеи агентство Tasnim.

Иранский лидер также призвал народ страны не поддаваться на заявления президента США Дональда Трампа о переброске значительных военных сил на Ближний Восток.

«Мы не начинаем войн и не стремимся нападать на какую-либо страну, однако народ Ирана даст крепкий отпор любому, кто совершит агрессию и причинит нам вред», — подчеркнул он.