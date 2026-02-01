Президент США Дональд Трамп никогда не планировал военное вторжение в Гренландию. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, разговоры о возможной силовой операции не соответствуют действительности. При этом Бессент подчеркнул, что с точки зрения национальной безопасности Гренландия имеет для Соединенных Штатов стратегическое значение.

«Конечно же он никогда не собирался вторгаться в Гренландию. Но со стратегической точки зрения для нас очень важно иметь там значительные оборонные мощности», — отметил глава Минфина США.

Отметим, что ранее Трамп заявил, что переговоры по Гренландии начались, выразил надежду на «хорошую сделку» и для США, и для Европы.