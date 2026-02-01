Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха ночью составит 3–5°, днем — 7–10° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм ртутного столба до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет 75–85 %, днем — 60–70 %.

В районах Азербайджана погода в основном ожидается без осадков, однако днем в некоторых местах возможны осадки, в горных районах — снег. Местами прогнозируется туман, из-за чего ожидается ограничение видимости 500–1000 метрами. Западный ветер в отдельных районах будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 3–8° тепла, днем — 12–17° тепла, в горах ночью — от 3° мороза до 2° тепла, днем — 5–10° тепла.