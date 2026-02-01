В Японии 70-летний пенсионер из деревни Симокитаяма, префектура Нара, случайно съел ядовитые грибы по совету нейросети, сообщает Japan Today.

Мужчина собрал в лесу грибы, считая их шиитаке и вешенками. Он попытался проконсультироваться в местном ботаническом саду, однако сотрудники были заняты. Не желая ждать, пенсионер сфотографировал грибы и загрузил снимки в нейросеть для идентификации.

Чат-бот подтвердил, что грибы безопасны. Мужчина пожарил их на гриле и съел. Через полчаса у него начались симптомы отравления и сильная рвота. Пенсионера госпитализировали.

Отравление оказалось несерьезным, и вскоре японец полностью поправился. Анализы показали, что он съел ядовитые грибы вида омфалот японский, которые часто путают с съедобными. Яд омфалота вызывает сильную тошноту и рвоту, но не считается смертельным.

Издание Japan Today призвало читателей не полагаться на нейросети при проверке грибов и всегда консультироваться с экспертами.