Международная группа астрономов из Австралии, США, Великобритании и Дании сообщила об открытии экзопланеты HD 137010 b, расположенной на расстоянии 146 световых лет от Земли. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Astrophysical Journal.

Предварительный анализ показал поразительное сходство объекта с Землей и Марсом по ключевым параметрам. HD 137010 b стала первым кандидатом с радиусом и орбитальными характеристиками, близкими к земным, который транзитом проходит по диску солнцеподобной звезды. Высокая яркость звезды позволяет проводить детальные последующие наблюдения, что делает находку особенно ценной.

Экзопланету удалось идентифицировать на основе архивных данных 2017 года, полученных в ходе расширенной миссии K2 космического телескопа NASA «Кеплер». Согласно расчетам ученых, радиус HD 137010 b всего на 6% превышает земной, а орбитальный период планеты составляет 355 земных суток.

Вероятность того, что экзопланета находится в обитаемой зоне своей звезды, исследователи оценивают примерно в 50%. При этом они отмечают, что предполагаемая поверхностная температура объекта близка к марсианской и может опускаться ниже –70 °C, поскольку звезда холоднее и менее яркая, чем Солнце.

В случае подтверждения статуса экзопланеты HD 137010 b может стать одним из самых близких к Земле аналогов по расстоянию и совокупности физических характеристик, открывая новые перспективы для поиска внеземной жизни.