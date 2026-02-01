Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что корень конфронтации между Тегераном и Вашингтоном, продолжающейся более сорока лет, заключается в стремлении США установить контроль над Ираном.

По его словам, привлекательность страны для Америки связана с её природными ресурсами — нефтью и газом, богатыми месторождениями, а также стратегическим и географическим положением. Хаменеи напомнил, что в прошлом США десятилетиями имели влияние на иранскую политику, безопасность и внешние связи, особенно в эпоху правления династии Пехлеви.

Он подчеркнул, что Иран «отсек руку» внешнего влияния и не позволит вернуть прежний порядок. Обвинения США в области прав человека верховный лидер назвал «пустыми словами», заявив, что истинная причина давления — «жадность», тогда как Иран, по его словам, будет и дальше «стоять твёрдо» и противостоять внешнему давлению.