За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1090 российских военнослужащих. Уничтожено шесть танков, три бронемашины, девять артиллерийских систем и 206 дронов.
С 24 февраля 2022 года по 1 февраля 2026 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 1240680 человек (+1090 за сутки). Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Кроме того, с начала войны уничтожены:
11625 (+6) танков,
23980 (+3) бронемашин,
36777 (+9) артиллерийских систем,
1632 (+0) РСЗО,
1290 (+0) средств ПВО,
435 (+0) самолетов,
347 (+0) вертолетов,
120134 (+206) БПЛА оперативно-тактического уровня,
4205 (+0) крылатых ракет,
28 (+0) кораблей/катеров,
2 (+0) подводных лодки,
76439 (+62) единиц автомобильной техники и автоцистерн,
4055 (+1) единиц специальной техники.