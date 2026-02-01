За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1090 российских военнослужащих. Уничтожено шесть танков, три бронемашины, девять артиллерийских систем и 206 дронов.

С 24 февраля 2022 года по 1 февраля 2026 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 1240680 человек (+1090 за сутки). Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены:

11625 (+6) танков,

23980 (+3) бронемашин,

36777 (+9) артиллерийских систем,

1632 (+0) РСЗО,

1290 (+0) средств ПВО,

435 (+0) самолетов,

347 (+0) вертолетов,

120134 (+206) БПЛА оперативно-тактического уровня,

4205 (+0) крылатых ракет,

28 (+0) кораблей/катеров,

2 (+0) подводных лодки,

76439 (+62) единиц автомобильной техники и автоцистерн,

4055 (+1) единиц специальной техники.