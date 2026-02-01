В ночь с 31 января на 1 февраля на Qudos Bank Arena в Сиднее проходит турнир UFC 325. Азербайджанский боец Рафаэль Физиев в рамках данного этапа проиграл бразильцу Маурисио Руффи техническим нокаутом во втором раунде, сообщает Fighttime.

Поединок, ставший третьим по значимости событием турнира, завершился на отметке 4:30 второго раунда после того, как Руффи потряс Физиева ударом справа и провел затяжное добивание, вынудив рефери остановить бой.

Рафаэль Физиев потерпел очередную неудачу после победы над Игнасио Бахамондесом в июне прошлого года, закрывшей серию из трех поражений. Скорее всего, он потеряет место в топовой десятке легковесов UFC, где занимал девятую позицию.