Американский журнал 19FortyFive выразил сомнения в реальности российского боевого самолета МиГ-41. Автор статьи Харрисон Касс отмечает, что, хотя формально МиГ-41 превосходит американский истребитель шестого поколения F-47, самолет пока существует лишь на бумаге.

По официальным данным России, МиГ-41 позиционируется как преемник МиГ-31 с возможностью полетов на скоростях 4–5 Маха, на высотах, близких к космосу, и перехвата гиперзвуковых ракет. При этом, по мнению Касса, эти характеристики больше отражают географические и стратегические интересы страны, чем реальные возможности промышленности.

Эксперт отмечает, что у МиГ-41 «99 проблем», и главной из них является создание двигателя, способного работать в экстремальных режимах. Разработка такой установки, по его словам, может занять десятилетия.

«МиГ-41 — это видение того, что Россия хочет создать, но не стоит воспринимать это слишком серьёзно», — заключает Касс, подчеркивая, что самолет вряд ли появится в ближайшем будущем.