«Наши земли оккупированы, и с тех пор мы несем людские потери. Так давайте отвоюем свои земли, чего мы ждем?».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем пленарном заседании сказала депутат Милли Меджлиса Зейнаб Ханларова.

«Все равно каждый месяц наши солдаты становятся шехидами. Мы же не оккупировали их земли? Это они оккупировали наши. Я уже 25-30 лет депутат Милли Меджлиса, а мы только то и делаем, что говорим. Есть такой пример «Мельница молит, от звуков жерновов болит голова». Сколько еще наших детей умрет, сколько матерей будут проливать еще слезы?», — сказала депутат.

Она также раскритиковала работу Минской группы ОБСЕ: «Мы что должны брать у кого-то разрешения для того, чтобы отстоять свое право? Если на мой дом напали, сколько я должна молчать? Да я миролюбивый человек, не хотела бы войны. Но мы должны отвоевать свои земли».