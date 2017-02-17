Двукратная олимпийская чемпионка, фехтовальщица Яна Егорян рассказала о том, что думает об Азербайджане.

На вопрос издания «Спутник», чувствует ли Егорян какой-то негатив со стороны зарубежных спортсменов, она ответила положительно.

«Да, это есть. Мы живем в таком социуме, когда люди привыкли к стадному чувству. Я знаю случаи, когда фехтовальщики из двух соседних стран много лет дружили, а теперь ненавидят друг друга. Это глупо», — сказала Егорян.

По ее словам, все решают политики — там, наверху, а страдают обычные люди.

«Но я считаю, что у каждого человека должно быть собственное мнение. Вот я по национальности армянка. Так получилось, что у меня есть много друзей из Азербайджана. И мне чихать, что у Армении с Азербайджаном какие-то проблемы на высшем уровне. С кем хочу, с тем и буду дружить!», — отметила фехтовальщица.

Кроме того, главным тренером сборной России по фехтованию является азербайджанец по национальности — Ильгар Мамедов.