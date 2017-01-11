«Вопросы, связанные с сельским хозяйством, требуют особого внимания. Я уделяю большое внимание этой сфере. Потому что эта сфера подразумевает занятость, развитие и экспорт».

Об этом на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2016 году и предстоящим задачам, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил важность диверсификации экспорта, главным образом, за счет сельхозпродукции: «Мы должны быть реалистами. Мы сейчас не можем экспортировать технологии и не сможем – для этого необходимо время. Мы не можем экспортировать машины, механизмы на желаемом уровне. Мы и себя не можем обеспечивать. Мы должны уделять внимание реальному сектору, тому, что мы можем экспортировать. В данном случае сельское хозяйство, перерабатывающая отрасль, безусловно, обладают большим потенциалом.

Мы должны рационально использовать земли и диверсифицировать экспорт. Считаю, что за счет намеченных мер экспорт сельхозпродукции можем увеличить в два раза. Это обеспечит дополнительный приток валюты в страну, даст дополнительные средства сельчанам».

«Есть различные неправительственные организации, все мы знаем, откуда они финансируются, их цель – запятнать, очернить нас, бросить тень на нашу деятельность», — заявил Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что проводимые этими организациями на протяжении лет антиазербайджанские кампании никаких результатов не дали: «На составляемые ими рейтинги не стоит даже обращать внимания. Некоторые местные представители, называющие себя крупными экономистами, проводят различные выступления, дают различные оценки. Абсолютные нелепые мнения».

«На все это не следует обращать внимания. Главное – наше успешное развитие, оценка ведущих международных экономических организаций и наша реальность. А реальность заключается в том, что мы в 2016 году с честью смогли выйти из кризисной ситуации, в стране открыто более 100 постоянных рабочих мест, развитие сельского хозяйства, ненефтяной промышленности позволяет нам смотреть в будущее с оптимизмом. У нас достаточно крупные планы, при реализации которых экономика страны ускорит свою динамику», — отметил глава государства.

«Несмотря на резкое снижение цен на нефть, мы смогли уберечь валютные резервы, в частности, запасы Нефтяного фонда. Нам предстоит и в этом году уберечь валютные резервы и я уверен, что бы достигнем роста валютных резервов», — сказал Ильхам Алиев.

Глава государства отметил важные шаги по оздоровлению банковского ранка, ужесточен контроль, приняты меры по обеспечению прозрачности, а также меры наказания и административные меры: «Самый сильный удар по нашей экономике нанес банковский сектор. Поэтому, в текущем году также будут приняты серьезные шаги по очищению данного сектора, повышению прозрачности, приведению в соответствие с международными стандартами. Серьезная борьба с нарушителями закона будет вестись и впредь».

«Некоторые политические круги, воспользовавшись положением, сложившимся в результате падения цен на нефть, говорят, что у Азербайджана сейчас стало меньше денег, Азербайджан сейчас попал в тяжелое, сложное положение, у него нет денег на финансирование «Южного газового коридора», поэтому, давайте окажем давление на Азербайджан, выдвинем свои требования, обеспечим свои интересы с тем условием, что мы можем предоставить кредит Азербайджану. Вот эта была наблюдаемая в течение прошлого года картина, это были очень дешевые, как говорится, очень недостойные действия», -сказал Ильхам Алиев.

«Ни одна посторонняя сила не сможет привлечь нас в проекты, которые мы не хотим — это первое. Для нас самым главным являются интересы нашего государства, народа. Во-вторых, никто не может нам что-либо диктовать. Это уже показала недавняя история, все эти усилия напрасны. Желающие нас шантажировать этим положением, попросту не уважают себя, полностью теряют оставшееся, уменьшающееся доверие. Мы реализуем и «Южный газовый коридор», и все другие проекты. Еще раз говорю, реализация этого проекта нужна и нам, и Европе. В результате реализации этого проекта будет обеспечена их энергетическая безопасность. Поэтому такие дешевые шантажистские действия неуместны. Однако, я также должен отметить, что мы работаем не только с финансовыми структурами Европы, мы также работаем с финансовыми структурами Азии и работаем более эффективно, получаем средства более легким путем. Например, Азиатский банк развития выделяет большие средства на этот проект, причем, в короткий срок.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций — мы сами также являемся учредителями этого банка, в короткий срок выделил большие средства. Этот газ будет поставляться не в Азию, будет поставляться в Европу, однако средства мы получаем из Азии. Поэтому, если кто-то думает, что мы в трудном, безвыходном положении и нам могут быть выдвинуты какие-либо безосновательные требования, это совершенно ошибочный подход. Никто не может нам выдвигать какие-либо требования. Если хотят пусть сотрудничают, если не хотят, то и нам не нужно. «Южный газовый коридор» мы реализуем и вовремя», — сказал Ильхам Алиев.