Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал американскому предпринимателю Илону Маску и властям США быть серьезными. Об этом он заявил в эфире CNN.

Зеленский сказал, что он получает данные об ограничениях скорости Starlink от украинских солдат, и подчеркнул, что Маску надо «быть серьезным».