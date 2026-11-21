Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал американскому предпринимателю Илону Маску и властям США быть серьезными. Об этом он заявил в эфире CNN.
Зеленский сказал, что он получает данные об ограничениях скорости Starlink от украинских солдат, и подчеркнул, что Маску надо «быть серьезным».
«Поэтому мы должны быть очень серьезными, не только очень богатыми. Эти ребята очень могущественны. В Соединенных Штатах не только деньги решают все. Я благодарен Space X и правительству США за то, что было сделано. Но если это не работает, то это не работает», — отметил он.