Дата проведения следующих переговоров по Украине зависит от того, когда американцы согласуют повестку дня со всеми сторонами диалога. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Когда и как — это зависит от американской стороны, когда они согласуют повестку со всеми сторонами, — и тогда, наверное, будет встреча. Безусловно, Америка будет стараться, чтобы встреча как можно скорее состоялась, и я уверен, Россия будет делать все шаги, чтобы немного отсрочить такую встречу», — рассказал он.

Зеленский также подчеркнул, что следующая встреча должна быть хорошо подготовлена и иметь четкую повестку, так как в ней участвует много сторон, в том числе Европа.