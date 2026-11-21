Почти половина жителей Германии выступает за сокращение или полное прекращение помощи Украине. Об этом свидетельствуют обнародованные в субботу, 21 ноября, результаты нового опроса социологического института YouGov, проведенного по заказу еженедельника Welt am Sonntag.

Согласно исследованию, 25 процентов опрошенных хотят полностью прекратить поддержку Украины, еще 24 процента выступают за ее сокращение. Таким образом, всего 49 процентов респондентов считают необходимым уменьшить объем помощи или полностью отказаться от нее.

При этом 30 процентов опрошенных хотели бы сохранить поддержку на прежнем уровне, а девять процентов выступают за ее увеличение. Еще 11 процентов не определились с ответом.