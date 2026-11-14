Руководители разведывательных структур Египта, Турции и Катара провели встречу в Каире для обсуждения последних событий в секторе Газы.

В ходе встречи стороны договорились завершить первый этап соглашения о прекращении огня в секторе Газы и действовать в соответствии с его условиями, уделяя особое внимание прекращению ударов и увеличению объемов гуманитарной помощи, чтобы помочь населению справиться с тяжелыми погодными условиями, сообщает Cairo24.

Они также призвали «к немедленному прекращению продолжающихся нарушений со стороны Израиля и к принятию конкретных мер для активизации усилий в достижение прочного и устойчивого мира в секторе Газы».