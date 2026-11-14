Компания Microsoft сообщила о полном восстановлении работы потребительских сервисов Teams, Outlook, Copilot и других приложений после сбоя, который продлился более суток, сообщает агентство Reuters в пятницу, 13 ноября.

При этом в компании предупредили, что восстановление работы корпоративных служб Microsoft 365 еще продолжается. Прежде чем окончательно признать проблему с корпоративными сервисами решенной, специалисты компании «отслеживают очередь электронных сообщений, накопившихся за время сбоя», объяснили в Microsoft.