Армения и Турция близки к полноценной нормализации дипломатических отношений. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Уверен, что в ближайшем будущем мы достигнем полноценного урегулирования отношений с Турцией. Несколько дней тому назад я провел очень позитивную встречу с президентом Турции Эрдоганом. С обеих сторон было зафиксировано, что есть прогресс и мы очень близки к последнему шагу — установлению дипломатических отношений и полноценному открытию границ», — сказал премьер-министр РА.