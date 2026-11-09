В партии свежих гранатов, поступившей из Азербайджана в Кабардино-Балкарию, выявлена восточная плодожорка — карантинный вредитель, способный нанести серьёзный ущерб плодовым культурам.

Как сообщает пресс-служба Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ЦОК АПК), вредитель обнаружен в ходе энтомологических исследований образцов из партии общим объёмом 18,8 тыс. тонн.

Информация о выявленном нарушении направлена в Россельхознадзор.

В ЦОК АПК отметили, что восточная плодожорка поражает абрикосы, яблони, черешню, сливы и персики, повреждая как молодые побеги, так и зрелые плоды. При интенсивном заражении потери урожая могут достигать 100%.