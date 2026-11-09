Ереван заверил Тегеран, что реализация TRIPP не приведет к изменению границ или геополитической конфигурации региона, строительные работы будут осуществляться армянскими компаниями, а американские военные не будут размещены на этой территории.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на пресс-конференции 9 ноября, комментируя трехстороннее заявление.

Багаи отметил, что иранская сторона незамедлительно проинформировала Армению о своих опасениях относительно возможных последствий реализации проекта с участием США.

Он подчеркнул, что Тегеран поддерживает разблокирование транспортных коммуникаций, однако настаивает на том, чтобы подобные проекты не приводили к изменению международно признанных границ и геополитической конфигурации региона.

«Иран внимательно следит за развитием событий, поскольку присутствие и вмешательство США в дела региона неизменно сопровождаются нестабильностью и угрозами безопасности», — отметил он.

При этом он подчеркнул, что Тегеран поддерживает хорошие отношения с Ереваном и намерен открыто доводить свои соображения до соответствующих сторон, если этого потребуют интересы Ирана и других стран региона.