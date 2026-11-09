Турция готова вновь предоставить Стамбул в качестве площадки для переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ожидаемую встречу представителей США, Украины и России в Абу-Даби.

По его словам, Анкара прилагает интенсивные усилия для прекращения войны и поддерживает инициативы президента США Дональда Трампа. Эрдоган подчеркнул, что с самого начала конфликта Турция выступала за мирное урегулирование, несмотря на критику со стороны европейских стран.

«Мы заявили, что в этом вопросе выступаем за справедливый мир. Сегодня правильность нашей позиции становится всё более очевидной. И сейчас мы говорим: кровопролитие должно прекратиться», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган сообщил, что неоднократно обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным и намерен продолжить контакты с ним. Он также планирует вновь провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым встречался на прошлой неделе. Кроме того, Анкара поддерживает связь с Дональдом Трампом, европейскими лидерами и всеми сторонами конфликта.

Турецкий президент напомнил, что ранее Стамбул стал площадкой для переговоров, а Турция сыграла важную роль в реализации зерновой сделки и обмене военнопленными.