Европейские представители не будут участвовать в трехсторонних переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта в Абу-Даби.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«То, что будет происходить в Абу-Даби в предстоящие дни, — это трехсторонние переговоры между Россией, Украиной при посредничестве США. Что касается присутствия европейцев, вы знаете, что есть свои каналы общения у американцев с европейцам, у украинцев с европейцами, и уже они, по всей видимости, выстраивают свой механизм координации», — сказал он.