Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о создании специальной оперативной группы «Железные ворота» (Iron Gate), которая займётся противодействием перемещению вооружений и подсанкционных грузов через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

Как говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X, распоряжение о создании группы было отдано 7 ноября. Она разместится во Флориде и будет координировать действия с другими американскими ведомствами.

Основная задача группы — препятствовать транспортировке через Иран передовых систем вооружения, технологий двойного назначения, подсанкционных материалов, а также перекрывать незаконные каналы получения доходов.