7 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок.

Директор ООО «Агроинкишаф 2017» Руслан Садыхов проинформировал главу государства о деятельности предприятия.

Было отмечено, что после проведенных работ по очистке от мин и боеприпасов территории Агдама, освобожденного от оккупации в декабре 2020 года, были проведены работы по подготовке и планировке почвы и незамедлительно начались посевные работы. На первоначальном этапе на территории были посеяны зерновые культуры. Урожайность на зерновых полях составляет 40 центнеров.

В настоящее время здесь, на площади 1150 гектаров, разбита оливковая роща, где высажено более 700 тысяч деревьев. В будущем планируется увеличить количество оливковых и миндальных деревьев до 1,5 млн.

Здесь планируется производить 10 тысяч тонн оливок, или 2 тысячи тонн масла в год. В производстве используется современная сельскохозяйственная техника.

В рамках проекта были построены временные ирригационные каналы, отремонтирована дорога Эйвазханбейли-Хачинчай протяженностью 3690 метров, созданы административные и технические зоны. На площади в десять гектаров заложен лесной массив, планируется заложить еще 50 гектаров лесного массива. На территории созданы автозаправочная станция, метеостанция.

Глава государства также был проинформирован о производстве орехов в нашей стране. В целях замещения импорта орехов в Азербайджан и создания экспортно-ориентированной промышленности по производству орехов с 2017 года ООО «Агроинкишаф 2017» ведет работы по закладке садов на площади более 2 тысяч гектаров на территории Шеки-Огузского районов, где выращиваются современные интенсивные сорта ореха. В настоящее время работы по созданию садов близятся к завершению.

В 2022 году президент Ильхам Алиев заложил в Огузском районе фундамент завода по переработке, сушке, сортировке и фасовке орехов. В 2025 году ООО приобрело и ввело в эксплуатацию оборудование для данного предприятия, рассчитанное на ежегодную переработку 10 тысяч тонн орехов.

Собранный урожай орехов в основном продается на внутреннем рынке, но также экспортируется на зарубежные рынки — в Турцию, Грузию, Россию, Италию. На площади около тысячи гектаров создаются современные интенсивные миндальные сады.

Предприятие оснащено современной сельскохозяйственной техникой, системой капельного орошения, метеостанциями, фитолабораторией и другим необходимым оборудованием.

В заключение президент Ильхам Алиев посадил на территории оливковое дерево.