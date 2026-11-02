Президент США Дональд Трамп ищет, на кого из своего окружения переложить вину за неспособность завершить войну в Иране. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники.

Как пишет The Atlantic, недовольство Трампа затягиванием войны начало усиливаться из-за того, что конфликт подорвал шансы республиканцев на победу на промежуточных выборах: судя по всему, партия потеряет большинство в палате представителей и, возможно, в сенате. По словам источников, президент считает, что ситуация с Ираном по крайней мере частично виновата в его затруднительном положении. Теперь президент ищет «козла отпущения» и сосредоточился на тех, кто говорил ему, что война с Ираном будет быстрой и решительной.

По данным издания, Трамп интересовался у своих союзников оценками работы главы Пентагона Пита Хегсета и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна. Оба были ключевыми советниками президента по вопросам войны с Ираном и первоначально выражали оптимизм относительно ее перспектив.

При этом Хегсет не пользуется популярностью в Белом доме. Приближенные к Трампу люди предположили, что министр не был честен в отношении состояния войны, о ходе которой он докладывает в радужных тонах, чтобы угодить президенту, пишет издание.

«Хегсет умеет говорить президенту то, что он хочет услышать», — сказал один из внешних советников.

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил The Atlantic, что министр обороны «всегда предоставляет президенту и высшему руководству Белого дома полную оперативную картину». Любое иное предположение он назвал «абсолютно неверным».

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли в своем заявлении изданию высоко оценила работу Хегсета и Кейна по преобразованию Пентагона и заявив, что «Трамп и все в Белом доме полностью доверяют как министру Хегсету, так и генералу Кейну.