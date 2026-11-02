В казахстанском городе Атырау задержаны 10 человек, подозреваемых в создании экстремистской группы, участии в её деятельности, пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни.

Как сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана, задержания прошли одновременно 30 октября при координации прокуратуры в рамках досудебного расследования.

По версии следствия, участники группы намеревались насильственным путём изменить основы конституционного строя в западном регионе страны.

Во время обысков у подозреваемых изъяли огнестрельное оружие, наркотики, религиозную атрибутику, литературу и другие вещественные доказательства. Также была пресечена деятельность трёх подпольных учебных центров для детей и подростков.

В КНБ отметили, что некоторые задержанные ранее были судимы за террористические и общеуголовные преступления.