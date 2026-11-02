Действующий президент Болгарии Илиана Йотова продолжит работу на посту главы государства по итогам второго тура выборов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Болгарии.

По результатам обработки 99,95 процента голосов за Йотову и кандидата в вице-президенты страны Кирилла Вылчева проголосовало более 57 процентов избирателей. Тем самым они набирают на 18 процентов голосов больше, чем их оппоненты Андрей Гюров и Георгий Кандев.

Подсчет голосов второго тура выборов завершается, данные оставшихся неподсчитанных протоколов не могут повлиять на результаты голосования. Официальные итоги выборов будут опубликованы не позднее 4 ноября.