На служебной территории пограничного отряда «Гёйтепе» пограничники обнаружили нарушителей, пытавшихся проникнуть из Ирана в Азербайджан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы.

Пограничники подали команду остановиться, однако один из нарушителей оказал вооружённое сопротивление и открыл огонь в сторону военнослужащих. В ответ пограничники применили оружие, в результате чего нарушитель был нейтрализован.

Иранская сторона проинформирована об инциденте. По факту возбуждено уголовное дело. Государственная пограничная служба и Военная прокуратура проводят совместное расследование.