Работы по прокладке двух новых тоннелей Бакинского метрополитена между станциями «28 Мая» и «Низами» ведутся в соответствии с графиком.

Об этом заявил пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, сообщает Qafqazinfо.

По его словам, длина каждого из двух тоннелей составляет 211 метров. Из предусмотренных на строительство 11 месяцев прошло немногим более двух месяцев.

«В одном из тоннелей проходка уже завершена на участке протяжённостью более 40 метров. В другом этот показатель достиг 30,5 метра», — сообщил Мамедов.

Он отметил, что при прокладке одного из тоннелей специалисты столкнулись со сложными геологическими и гидрогеологическими условиями. Несмотря на это, работы продолжаются по плану.

Мамедов подчеркнул, что при сохранении нынешних темпов есть возможность соединить тоннели в ранее обозначенные сроки.