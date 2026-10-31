Иран согласился сократить до двух дней срок реализации своего плана по открытию Ормузского пролива. Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera.

По его словам, первоначально Катар предложил сократить срок реализации иранской инициативы до пяти дней, однако в ходе консультаций стороны пришли к варианту с двухдневным сроком.

Арагчи отметил, что открытие пролива возможно на условиях Тегерана. В частности, Иран настаивает на признании нового маршрута судоходства, разработанного совместно с Оманом, и закрытии остальных путей.

Среди других требований Тегерана — снятие санкций, введённых после Исламабадского меморандума, сокращение американского военного присутствия в регионе, восстановление нефтяных исключений и разблокирование всех замороженных иранских активов, в том числе находящихся в Катаре.

«Открытие Ормузского пролива в соответствии с нашими условиями открывает путь к возобновлению переговоров с Вашингтоном по нерешенным вопросам», — заявил глава МИД Ирана.

При этом Арагчи подчеркнул, что Тегеран пока не планирует встреч с американскими официальными лицами. Посредники — Катар и Пакистан — продолжают консультации по иранским условиям.

Напомним, Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировых поставок нефти. На фоне конфликта и ограничений судоходства движение торговых судов через него оказалось практически парализовано, что отразилось на мировом энергетическом рынке.