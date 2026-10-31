Вооружённые силы Ирана не будут дожидаться нападения противника, если подтвердятся признаки враждебных действий, заявил начальник Генерального штаба ВС Ирана генерал-майор Али Абдоллахи.

Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Абдоллахи, Иран с использованием всех разведывательных возможностей отслеживает перемещения и подготовку противника, а также постоянно обновляет перечень потенциальных целей.

«Как только признаки враждебных действий противника будут подтверждены, Вооружённые силы не станут ждать, пока противник первым начнёт действовать, а сами выберут время и способ ответа», — заявил генерал.

Он подчеркнул, что ответ Ирана будет незамедлительным и эффективным, а его географические рамки не будут ограничены.