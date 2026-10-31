Посольство США в Москве предупредило о достоверной угрозе происшествия, которое может повлечь массовые жертвы на территории музея-заповедника «Царицыно» в российской столице.

Как говорится в предупреждении, опубликованном 31 октября на сайте американской дипмиссии, угроза может реализоваться сегодня на территории музея.

Американская сторона сообщила, что правительство США координирует меры реагирования с соответствующими органами власти России.

Посольство рекомендовало избегать посещения «Царицыно», не приближаться к этому району и проявлять осторожность в местах массового скопления людей. Также гражданам посоветовали следить за местными СМИ, держать мобильные телефоны заряженными и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

В предупреждении не уточняется характер угрозы и возможные обстоятельства происшествия.

Между тем, ФСБ подтвердила получение от США информации о подготовке теракта в Москве. Данные поступили по партнёрским каналам, сейчас российские спецслужбы проводят необходимые мероприятия.