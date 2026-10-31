Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил правительство Дональда Туска в «силовом захвате» Конституционного трибунала и созвал на субботу, 31 октября, срочные консультации с представителями парламентских партий.

Обращение президента около пяти утра зачитал перед протестующими у здания суда глава его кабинета Павел Шефернакер. За несколько часов до этого Навроцкий сам приехал к зданию Конституционного трибунала, где при входе произошла стычка с судьями, передают СМИ.

«Этой ночью произошло нарушение конституционного порядка Республики Польша и силовой захват конституционного органа государства», — говорится в обращении Навроцкого.

Президент потребовал от силовиков покинуть территорию Конституционного трибунала, а действия судей, отстранивших его председателя, назвал незаконными.

Он также сообщил, что обсудил ситуацию с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским, который разделяет его позицию. Созыв срочных консультаций Навроцкий объяснил угрозой внутренней безопасности Польши.

Навроцкий прервал полет с официальным визитом в Сенегал и вернулся в Варшаву вечером 30 октября. После встречи с Капиньским он после полуночи прибыл к зданию Конституционного трибунала. У входа между президентом и несколькими судьями произошла стычка.