В Украине провели гуманитарную операцию по спасению и эвакуации жителей города Олешки Херсонской области, находящегося под российской оккупацией.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.

По его словам, на Херсонском направлении на время операции был установлен режим тишины, благодаря чему удалось разминировать дороги в Олешки и доставить туда гуманитарную помощь.

Зеленский сообщил, что эвакуированные граждане Украины уже пересекли государственную границу в Черниговской области. Им будет оказана необходимая помощь.

Украинский президент выразил надежду, что гуманитарный доступ в Олешки сохранится и в дальнейшем, а также призвал государственные и местные органы власти содействовать адаптации эвакуированных.

Зеленский поблагодарил американскую сторону и первую леди США Меланию Трамп за посредничество, а также украинские Силы обороны и омбудсмена Дмитрия Лубинца с его командой за обеспечение безопасности и проведение операции.

Он также отметил роль журналистов, политических и общественных деятелей, привлекавших внимание международного сообщества к гуманитарной ситуации в Олешках.