Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что на данный момент Тегеран не планирует проводить встречи с американскими официальными лицами.

«Распространяемая в этой связи информация — лишь спекуляции СМИ», — заявил Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera.

По его словам, Иран пока не видит необходимости во встречах с американской стороной. Условия Тегерана известны, а посредники продолжают консультации по ним.

Арагчи подчеркнул, что решение о проведении прямых или непрямых переговоров с Вашингтоном будет зависеть от выполнения иранских условий.

Вместе с тем глава МИД Ирана назвал позитивным шагом попытку американской стороны открыть диалог. По его словам, Тегеран изучил письмо, направленное вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и обсуждавшееся на встречах высокого уровня.

При этом Арагчи предупредил, что если целью Вашингтона было спровоцировать разногласия, это станет очередной ошибкой американской стороны.