Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с делегацией в Стамбул, где планирует провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом украинский лидер сообщил в своём Telegram-канале.
По словам Зеленского, в ходе переговоров стороны обсудят укрепление защиты населения Украины, развитие межгосударственного партнёрства и перспективы дипломатического урегулирования.
Отдельное внимание планируется уделить вопросам судоходства в Чёрном море.
Кроме того, в Стамбуле запланирована встреча Зеленского со Вселенским патриархом Варфоломеем.