Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с делегацией в Стамбул, где планирует провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом украинский лидер сообщил в своём Telegram-канале.

По словам Зеленского, в ходе переговоров стороны обсудят укрепление защиты населения Украины, развитие межгосударственного партнёрства и перспективы дипломатического урегулирования.

Отдельное внимание планируется уделить вопросам судоходства в Чёрном море.

Кроме того, в Стамбуле запланирована встреча Зеленского со Вселенским патриархом Варфоломеем.