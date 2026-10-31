Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия в сообщении в социальной сети X предупредил США и заявил, что в случае новой авантюры в регионе огонь войны, несомненно, охватит более широкую географию.

«С учётом чёрной истории президента США, связанной с предательством дипломатии, армия Исламской Республики Иран, не доверяя противнику и игнорируя его действия, непрерывно повышает свою боевую готовность», — написал он.

Акраминия подчеркнул, что Иран внимательно отслеживает действия США в регионе.