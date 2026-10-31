Результаты испытаний в Швеции систем противовоздушной обороны Skyranger производства крупнейшего немецкого оборонного концерна Rheinmetall оказались неудовлетворительными. Об этом заявил изданию Welt Am Sonntag представитель компании.

«Результаты реальных испытаний в Швеции против украинских пилотов дронов оказались неудовлетворительными. Мы еще не достигли желаемого уровня», — сказал он.

Заключительный этап испытаний запланирован на апрель 2027 года: «К этому времени все должно работать идеально».

Skyranger — это семейство мобильных систем ПВО ближнего радиуса действия, разработанных немецким оборонным концерном Rheinmetall. Основное предназначение — борьба с беспилотниками, и барражирующими боеприпасами, а также защита мобильных подразделений от воздушных угроз.

Существует две модели системы — Skyranger 30 и 35, которые различаются калибром основного вооружения.