В Париже закрыли более 40 станций метро в связи с масштабной акцией протеста, запланированной на 31 октября. Участники выступают против снижения покупательной способности населения.

Первые ограничения вступили в силу в 05:30 по местному времени. Они затронули станции в центральных районах столицы, в том числе вблизи Елисейских Полей, площади Согласия, Дома инвалидов и Национального собрания.

Ранее префектура полиции Парижа запретила проведение демонстрации в центре города. Это решение поддержал Государственный совет Франции — высшая инстанция по административным делам. В результате согласованное шествие перенесли на восточную окраину столицы.

Нынешняя акция проходит на фоне напряжённой обстановки после массовых демонстраций по всей Франции 24 октября. По данным МВД, в них приняли участие 410 тысяч человек, тогда как Всеобщая конфедерация труда (CGT) заявила о 800 тысячах участников.

На фоне беспорядков, начавшихся 17 октября, власти усилили меры безопасности. По информации источника, численность сил правопорядка увеличили с 10 тысяч до 70 тысяч человек. Для обеспечения порядка во время акции 31 октября также планируется задействовать подразделения спецназа и бронетехнику.