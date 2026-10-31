Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что настало время избрать женщину на пост федерального президента страны. Об этом она заявила в интервью Magenta TV.

По словам Меркель, за 77-летнюю историю ФРГ ни одна женщина ещё не занимала эту должность. Экс-канцлер призвала задуматься, не пришло ли время изменить эту ситуацию. При этом она отметила, что знает достойных кандидаток, но не стала называть их имена.

Выборы нового президента Германии состоятся 30 января 2027 года. Главу государства изберёт Федеральное собрание, состоящее из 1 260 человек: депутатов Бундестага и представителей, делегированных парламентами федеральных земель.

Действующий президент Франк-Вальтер Штайнмайер, занимающий пост с 2017 года, после двух сроков не может вновь баллотироваться.