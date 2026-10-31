Вашингтон предупредил союзников в Персидском заливе о необходимости подготовиться к возможным новым ударам по Ирану уже 4 ноября — на следующий день после промежуточных выборов в Конгресс США, сообщает MSNOW со ссылкой на трех высокопоставленных арабских чиновников, знакомых с ходом обсуждений.

По словам источников, операция может быть кратковременной, но интенсивной. Страны Персидского залива призывают Вашингтон снизить напряженность, опасаясь ответных действий Тегерана. Один из чиновников допустил, что некоторые государства региона могут выступить против использования расположенных на их территории американских военных баз для нанесения ударов.

США не атаковали Иран с 1 сентября. Президент Дональд Трамп ранее обещал воздерживаться от новых ударов до завершения промежуточных выборов.

Комментируя сообщения о возможных планах, представитель Белого дома заявил MSNOW, что администрация не обсуждает «конфиденциальные военные планы, которые могут существовать или не существовать».

При этом он подчеркнул, что Трамп «оставляет все варианты на столе», чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия.